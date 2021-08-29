Преимущества магазина металлической мебели - Perm.Sclad.Ru
Производственная компания Регион Пермь изготавливает и реализует мебель из листового металла или металлического профиля (трубы) со своих складов более чем в 25 городах и с заводов изготовителей. Мы предлагаем как продукцию с нашего стандартного склада, так и можем рассчитать изготовление мебели на заказ по индивидуальным техническим заданиям заказчика, если это разрешают станки металлообрабатывающее и другое оборудование завода железной мебели МетаКон. Основные положительные качества:
- Склады с товаром в 25 регионах России. Всю продукцию мы перевозим собственным транспортом или постоянными партнерами перевозчиками за счет чего перевозка стоит намного дешевле, чем предлагают транспортные компании.
- Ассортимент продукции для многих отраслей жизнедеятельности. Наш каталог формируется уже 20 лет и мы знаем какая продукция лучше для потребителя.
- Изготовление мебели на заказ по индивидуальным заявкам заказчика. У нас есть собственные производства и конструктора в штате, поэтому мы можем себе это позволить.
- Цены заводские и ниже рынка. Мы следим з ценовой политикой конкурентов и всего рынка в целом, и изменяем стоимость не за счет клиента, а за счет поставщиков картона, металла, ветоши, краски, метизов, ...
- Скидки для потребителей: оптовики, дилеры, клиенты с большими заказами. Эта система отработана уже давно. Также работаем с частными посредниками по договорам комиссии.
- 25-ти летний опыт работы. Мы знаем о металлической мебели все и добавляем в каталог только проверенные изделия.
- Скидки, акции и распродажи. Раз в месяц эти разделы меняются. Не упустите свой шанс.
- Работаем со всеми ТК (транспортным компаниями) и отгружаем в день оплаты (поступления денег на наш р/с).
- Много изделий заводов-изготовителей наших партнеров. Вы можете потратить меньше на транспорте, забирая продукцию в одном месте - на нашем складе.
- Присутствие сопутствующих товаров к производимой нами продукции.
Применение металлической мебели из каталога Perm.Sclad.Ru
Железная мебель имеет одно из самых широких применений в мире. Эту продукцию используют как дома, так и в бизнесе, при том в предпринимательской деятельности как в сфере услуг, так и в производственных процессах. Мы подобрали каталог мебели из металла, который широко применяется:
- Мебель металлическая для офиса
- Автосервисы и гаражи - слесарные столы и инструментальные шкафы
- Строительные бытовки для рабочих и вахтовиков снабжаем кроватями и шкафами
- Производственные цеха особенно любят наши верстаки и тележки
- Складские комплексы мы снабжаем стеллажами
- Общежития для студентов и семейные общаги используют наши вешалки и кровати
- Для постояльцев в хостелах или гостиницах тумбочки
- Для использования в спальне дома или на даче
- Для солдат в казармах - кровати
- Металлические в медицинских учреждениях или домах престарелых столики и шкафчики для лекарств и инструментов
- Не нашли свой вариант? Звоните +7(342)240-93-13 и мы изготовим мебель на заказ
Самое главное что вся продукция у нас в наличии, поэтому вы можете купить прикроватную тумбочку недорого в Перми быстро и по низкой цене.
Цены на металлическую мебель со склада в Перми - оптом и в розницу от Perm.Sclad.Ru
Мы сами производим мебель из листового металли и профиля, поэтому можем предложить цены как оптовые, так и розничные в зависимости от статуса заказчика. Итак что мы можем предложить по стоимости:
- розница
- накопительные скидки для постоянных клиентов
- следите за нашими распродажами и акциями.
- оптовые цены в зависимости от суммы сделки
- диллерские цены (скидки до 25 процентов), если вы зарегистрировались как дилер и стали постоянным нашим клиентам
Как купить железную мебель в Перми
- Приглашаем в наш офис - выставочный зал, где можно увидеть продукцию - 614022, г. Пермь ул. Маршрутная д.11, 2 этаж
- Можем ответить на ваши вопросы по телефонам: +7(342)240-93-13, +7(965)564-65-97
- Присылайте свои вопросы на электронную почту - perm@mail.sclad.ru
- Можете оформит заказ через корзину нашего Интернет-магазина железной мебели в Пермском крае - Perm.Sclad.Ru
Приглашаем к сотрудничеству дилеров и торговые организации.
Остались вопросы? Набирайте +7(965)564-65-97 – получите бесплатную консультацию специалиста, оформляйте заказ.