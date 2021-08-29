Преимущества магазина металлической мебели - Perm.Sclad.Ru

Производственная компания Регион Пермь изготавливает и реализует мебель из листового металла или металлического профиля (трубы) со своих складов более чем в 25 городах и с заводов изготовителей. Мы предлагаем как продукцию с нашего стандартного склада, так и можем рассчитать изготовление мебели на заказ по индивидуальным техническим заданиям заказчика, если это разрешают станки металлообрабатывающее и другое оборудование завода железной мебели МетаКон. Основные положительные качества:

Склады с товаром в 25 регионах России. Всю продукцию мы перевозим собственным транспортом или постоянными партнерами перевозчиками за счет чего перевозка стоит намного дешевле, чем предлагают транспортные компании.

Ассортимент продукции для многих отраслей жизнедеятельности. Наш каталог формируется уже 20 лет и мы знаем какая продукция лучше для потребителя.

Изготовление мебели на заказ по индивидуальным заявкам заказчика. У нас есть собственные производства и конструктора в штате, поэтому мы можем себе это позволить.

Цены заводские и ниже рынка. Мы следим з ценовой политикой конкурентов и всего рынка в целом, и изменяем стоимость не за счет клиента, а за счет поставщиков картона, металла, ветоши, краски, метизов, ...

Скидки для потребителей: оптовики, дилеры, клиенты с большими заказами. Эта система отработана уже давно. Также работаем с частными посредниками по договорам комиссии.

25-ти летний опыт работы. Мы знаем о металлической мебели все и добавляем в каталог только проверенные изделия.

Скидки, акции и распродажи. Раз в месяц эти разделы меняются. Не упустите свой шанс.

Работаем со всеми ТК (транспортным компаниями) и отгружаем в день оплаты (поступления денег на наш р/с).

Много изделий заводов-изготовителей наших партнеров. Вы можете потратить меньше на транспорте, забирая продукцию в одном месте - на нашем складе.

Присутствие сопутствующих товаров к производимой нами продукции.

Применение металлической мебели из каталога Perm.Sclad.Ru

Железная мебель имеет одно из самых широких применений в мире. Эту продукцию используют как дома, так и в бизнесе, при том в предпринимательской деятельности как в сфере услуг, так и в производственных процессах. Мы подобрали каталог мебели из металла, который широко применяется:

Мебель металлическая для офиса

Автосервисы и гаражи - слесарные столы и инструментальные шкафы

Строительные бытовки для рабочих и вахтовиков снабжаем кроватями и шкафами

Производственные цеха особенно любят наши верстаки и тележки

Складские комплексы мы снабжаем стеллажами

Общежития для студентов и семейные общаги используют наши вешалки и кровати

Для постояльцев в хостелах или гостиницах тумбочки

Для использования в спальне дома или на даче

Для солдат в казармах - кровати

Металлические в медицинских учреждениях или домах престарелых столики и шкафчики для лекарств и инструментов

Не нашли свой вариант? Звоните +7(342)240-93-13 и мы изготовим мебель на заказ

Самое главное что вся продукция у нас в наличии, поэтому вы можете купить прикроватную тумбочку недорого в Перми быстро и по низкой цене.

Цены на металлическую мебель со склада в Перми - оптом и в розницу от Perm.Sclad.Ru

Мы сами производим мебель из листового металли и профиля, поэтому можем предложить цены как оптовые, так и розничные в зависимости от статуса заказчика. Итак что мы можем предложить по стоимости:

розница

накопительные скидки для постоянных клиентов

следите за нашими распродажами и акциями.

оптовые цены в зависимости от суммы сделки

диллерские цены (скидки до 25 процентов), если вы зарегистрировались как дилер и стали постоянным нашим клиентам

Как купить железную мебель в Перми

Приглашаем в наш офис - выставочный зал, где можно увидеть продукцию - 614022, г. Пермь ул. Маршрутная д.11, 2 этаж

Можем ответить на ваши вопросы по телефонам: +7(342)240-93-13, +7(965)564-65-97

Присылайте свои вопросы на электронную почту - perm@mail.sclad.ru

Можете оформит заказ через корзину нашего Интернет-магазина железной мебели в Пермском крае - Perm.Sclad.Ru

Приглашаем к сотрудничеству дилеров и торговые организации.

Остались вопросы? Набирайте +7(965)564-65-97 – получите бесплатную консультацию специалиста, оформляйте заказ.